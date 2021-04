Prevenziun

Cunzunt tar chauns e giats èsi necessari da controllar tar il chau, las ureglias ed il venter, suenter ch’els sun stads giuadora, di il veterinari chanuntal, Giochen Bearth. La meglra prevenziun saja, da prender davent uschè svelt sco pussibel il raischen da l’animal, per evitar ina infecziun, che n’è betg dispit la medema sco tar ils carstgauns, di Giochen Bearth. Cun prender davent il raischen, u cun ina pincetta u a maun, ston ins dar adatg da betg smatgar il raischen u be trair ora il corp senza il chau.

Ina virola sco prevenziun, sco i dat per nus carstgauns, na datti betg per ils animals, di Giochen Bearth. Dentant dettia autras metodas per proteger noss animals da chasa. Per exempel cun in cularin che ha en in repellent, quai è ina substanza ch'ils raischens na han betg gugent, per evitar che raischens mordan il chaun u il giat. In'autra metoda che saja sa cumprovada sun ampullas cun quellas ch'ins fruscha il repellent sin la tatona dil chaun u dil giat.

Ina garanzia da na 100% betg survegnir raischens na sajan dentant tut las prevenziuns betg. Perquai, adina puspè controllar igl animal ch'el na ha betg raischens e btg sutvalitar quels animalets.

Era per ils animals da niz datti medicaments da prevenziun. Tar las vatgas fruschan ins quels medicaments sin il dies e tar las nursas sappian ins per exempel metter il medicament en in zaiver e laschar far bogn l’animal en là, declera il veterinari chantunal.

Infecziun entras chaun u giat

Avair tema che nus savessan s'infectar tal chaun u giat ch'è s’infectà, na stuain nus betg. Dentant sai esser ch'il raischen va davent il chaun vi tar nus, cura che nus pupragnain l’animal e gliez sa esser il privlus. Perquai era lavar regularmain las cuvertas nua ch'il chaun u il giat sun, per evitar ch'ins piglia si da la cuverta in raischen, di Giochen Bearth.

Infecziun entras vatga, chaura u nursa

Tar ils animals da niz po la malsogna vegnir dada vinavant sur il latg. Sche nus bavain il latg criv, direct da la vatga, chaura u nursa, senza ch’il latg è vegnids pastorisà, po la malsogna vegnir dada vinavant a nus, declera Giochen Bearth.

Midada dal clima

In'autra sfida saja, ch'ils raischens sa derasian. Avant in per onns avevi anc num, ch’i na dettia sur 1000 meters sur mar nagins raischens pli, di il veterinari chantunal. Uss chattan ins raischens enfin varga 1500 meters sur mar. Sper la derasaziun vegnian era novas malsognas transportada dals raischens tar nus, ch’è deva avant be sin auters continents, di Giochen Bearth.