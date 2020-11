Sin l’areal da l’Ospital chantunal a Cuira avra il center da far tests da corona l’auter glindesdi. Quai ha communitgà l’ospital. L’ospital ha construì quest center per incumbensa dal chantun. Tgi che vul sa laschar testar, stoppia s’annunziar ordavant per telefon.

Annunzia Il center da test n'è nagin center ch'ins po simplamain ir sperasvi. Ins sto s'annunziar avant che ir sur il numer da telefon 081 256 72 07 Il center da test è avert tranter las 08:00 e las 17:30. La hotline da corona (081 245 72 07) è cuntanschibla da las 08:00 fin las 20:00.

Via la hotline survegnan pazientas e pazients lura in termin. En il center vegnan be testadas persunas cun levs sintoms da corona. Tgi che ha sintoms grevs, survegn er vinavant in termin tar la staziun da scleriment en l'Ospital chantunal da Cuira. Er qua vala da sco emprim telefonar al numer inditgà sura.

Anc uss be tests da PCR

En in’emprima fasa stattan mo tests da PCR a disposiziun. En regla saja il resultat dal test enconuschent entaifer 24 uras. Quel vegnia lura communitgà a moda electronica via telefonin. Uschespert ch’ils uschenumnads «tests svelts» sajan segirs ed avant maun en ina quantitad suffizienta, vegnian era quels duvrads.