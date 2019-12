Enfin uss eran ils bajetgs assicurads be en cas d'in sbuvaditsch spontan. Cunquai n'avevan per exempel ils possessurs da bajetgs a Brinzauls nagin'assicuranza en cas che lur bajetgs vegnissan donnegiads cumplettamain. A Brinzauls sa mova il terren mintg'onn circa per in meter a val.

Ils criteris èn dentant rigurus:

Bajetg sto avair in donn total.

Il terren sto sa mover cun ina gronda intensitad.

Bajetg sto esser en zona da privels cotschna u blaua.

etc.

Il cusseglier guvernativ Peter Peyer ha accentuà ch'il chantun haja vulì reveder la lescha uschè svelt sco pussaivel per che la populaziun haja ina segirtad en cas da donns. Las midadas van en vigur retroactiv sin l'emprim d'avrigl 2019.

Lex Brinzauls e Lex Bondo

Sper la midada da la pratica per ils abitants da Brinzauls, ha il chantun era adattà las reglas per reconstruir bajetgs donnegiads cumplettamain, sco per exempel a Bondo: Da nov n'èsi betg mo pussaivel da reconstruir il bajetg, mabain era da cumprar in bajetg existent. Fatg attent sin questa problematica aveva il deputà Maurizio Michael (PLD, Bregaglia) cun in'incumbensa a la regenza.

Davart in detagl han deputadas e deputads discutà ditg – e per part era la confusiun gronda: Duai questa regla valair retroactiv per 9 onns? Gea, ha la finala ina maioritad decidì cun 89 vuschs cunter 11 vuschs (tar 11 abstenziuns).

La midada vala per tut ils cas ch'èn anc pendents e vegn introducida retroactivamain per nov onns.

