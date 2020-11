Dapi il 1906 datti l'Associaziun svizra da guids da muntogna. Fin uss è quella adina vegnida presidiada dad in um. Quai duai uss sa midar sonda che vegn. Rita Christen ch'è oriunda da l'Appenzell ed abita a Mustér duai lura vegnir elegida sco emprima presidenta da l'associaziun. La dunna da 53 onns ha studegià giurisprudenza ed è dapi radund 20 onns guida da muntogna. Dasperas ha ella lavurà tar la Dretgira administrativa dal Grischun. Ella viva a Mustér cun ses um e ses dus figls.

Guids da muntogna èn umens

L'Associaziun da guids da muntogna è er ozendi anc ina domena dad umens. Dals radund 1'500 commembers èn be var 45 dunnas. Rita Christen na sa senta però betg sco minoritad en quella uniun. Gia dapi in onn fa ella part da la suprastanza da l'Asscociaziun svizra da guids da muntogna. E l’elecziun haja er mussà in fitg grond resun medial, probabel sco um na fiss quai betg stà il cas. Quai saja pia ina buna occasiun per far pli enconuschent la professiun da guid da muntogna.

Grondas sfidas

La pli gronda sfida dals guids da muntogna è che la professiun n'è betg adina cumpatibla cun ina vita regulara da famiglia e sociala. Uschia saja la professiun surtut attractiva, cura ch’ins na saja betg lià, pertge la stagiun dicteschia la lavur ed uschia dettia quai temps cun fitg blera lavur ed auters durant la stagiun morta cun quasi naginas incumbensas. Quai saja per part ina sfida. Uschia sajan blers guids da muntogna avisads sin ina segunda u er ina terza professiun. Ed en il mender cas dian ils giuvens na a la professiun e restian tar l’alpinissem da hobby.