La polizia en Grischun vegn confruntada actualmain cun in' unda d'accusaziuns pervi dad engion via plattafurmas dubiusas en la rait. Ina persuna haja pers passa 600'000 francs. Tenor communicaziun sajan anc 24 ulteriurs donnegiads s'annunziads tar la polizia chantunala.

Per gronda parts sa tracti da persunas en la vegliadetgna da pensiun ch'eran a la tschertga d'investiziuns lucrativas.

Parita professiunala na signifitga betg automaticamain er seriusitad

Tschertgond pussibilitads dad investir lur raps saja las persunas fruntadas sin plattafurmas da parita fitg professiunala en la rait. Apaina ch'ellas avevan annunzià lur interess eran ellas vegnidas contactadas per tudestg u englais en maniera fitg insistenta dad investir.

Suenter che l'investiziun saja stada fatga, haja il contact chalà ed ils raps sajan stads davent – ina persuna haja perdì uschia passa 600'000 francs, scriva la polizia.

En pli eran vegnidas dumandadas las persunas dad inoltrar copias da lur pass u carta d'identitad per pudair far las investiziuns. Quellas datas possian vegnir malduvradas per far transacziuns finanzialas, admonescha la polizia.