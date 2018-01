Attenziun – danovamain telefonats da fauss policists

La Polizia chantunala ha ultimamain puspè survegnì dapli annunzias pervi da telefonats da persunas ch'han pretendì d'esser policists. Ils cugliunaders emprovan cun istorgias marschas da vegnir tar daners.

Las persunas ch'emprovian da cugliunar discurrian tudestg da scrittira e sa dettian per policists da Cuira. Sin ils displays dal telefon cumparia per il pli il numer da telefon 081 117 ubain ina cumbinaziun da cifras sumeglianta. En il decurs dal discurs fetschian ils cugliunaders a savair ch'i haja dà en il conturn infracziuns e che laders sajan gia vegnids arrestads. Els na sappian dentant betg excluder ch'auters infracturs sajan anc activs. La persunas en mira vegnian silsuenter avisadas dals fauss policists da surdar tut ils daners a la polizia sco deposit segir.

La Polizia chantunala na dumonda mai daners

La Polizia chantunala accentuescha en sia communicaziun, ch'ella na dumondia mai per daners ni per tegnair en salv ni per investigaziuns. En cas da tals telefonats cusseglia la polizia dad esser fitg sceptic – surtut sch'i sa tractia da persunas che discurrian tudestg da scrittira e pretendian d'esser policists. Plinavant cusseglia la polizia da betg dar scleriment sur da la situaziun famigliara u finanziala e da betg surdar daners a persunas estras. Persunas che survegnan tals telefonats, duessan annunziar quels a la polizia.

