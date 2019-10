Cumpareglià cun avant 10 onns han ils manaschis purils schizunt pudì augmentar las entradas per varga 38%. Quai mussan las novas cifras da l'Uffizi federal da statistica. Congualà cun l'entira Svizra è l'augment en il Grischun marcant. La raschun per quest augment è surtut la revisiun da la politica agrara dal 2014. Dapi lura obtegnan ils bains purils en las regiuns muntagnardas numnadamain dapli subvenziuns. L'uniun purila svizra è cuntenta cun quellas cifras. I saja nairas uras che las entradas da l'agricultura creschian.

Agricultura Svizra ha gudagnà 4,1% dapli

Era per l'agricultura en Svizra datti in onn legraivel. Las entradas èn creschidas cumpareglià cun l'onn avant per 4,1%. Quai munta en media 70'600 francs per manaschi. Las entradas èn oravant tut creschidas grazia la buna racolta tar pumicultura e viticultura sco era dapli retgav tar la tegnida dal muvel. Era il pretsch dal latg è creschì e la producziun dal latg è s'augmentada. Quai scriva l’Uffizi federal da statistica.

Purs en regiuns a val gudognan il meglier

Il gudogn per mintga forza da lavur da famiglia è creschì per 4,0% sin 51'900 francs. Cun 65'300 francs per mintga forza da lavur da famiglia era il gudogn il pli aut en las regiuns a val. En las regiuns da collina (46'500 francs) u muntogna (38'900 francs) era quai 29% respectivamain 40% damain gudogn.

Ord l'archiv

Il 2018 han Svizras e Svizzers consumà passa 1,5 milliardas ovs. Quei èn 181 ovs per persuna. 1,2% dapli ovs ha la populaziun svizra mangià l'onn passà.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Dapli entradas per ils bains purils svizzers 03.10.2017 Cun audio

RR novitads 11:00