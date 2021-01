Anc adina èsi da far attenziun en l'entir chantun Grischun pervi da lavinas. L'institut da naiv e lavinas a Tavau annunzia in privel da lavinas grond stgalim 4, per la vart dal sid dal Rain anteriur en Surselva, sur il Plaun, Grischun central, Engiadina Bassa e Samignun. Per l'ulteriur territori dal Grischun vala in privel da lavinas considerabel, stgalim 3.

Legenda: Privel da lavinas cotschen-nair: fitg grond, cotschen: grond, oransch: considerabel, mellen: moderà, verd: pitschen. (stan 31.01.2021 a las 17:00) SLF

Institut da lavinas a Tavau Prognosa da lavinas SLF , il link avra en ina nova fanestra

Cundrizs d'observaziun èn sa cumprovads a Mustér

La gievgia valeva sisum la Cadi il pli grond privel da lavinas, stgalim 5. Vers saira aveva lura l’Institut da naiv e lavinas a Tavau sbassà quel sin stgalim 4.

Per il stab da crisa ha il privel da lavinas muntà ils davos dis blera lavur dad observaziun, coordinaziun e communicaziun. Ch'il chantun ha investì ils ultims onns blers daners en cundrizs stabels per observar lavinas saja uss sa en la regiun da Mustér e Val Tujetsch. Quels gidian numnadamain mintgamai per analisar la situaziun en cas da privel, ha ditg in represchentant da l'Uffizi da construcziun bassa envers RTR.

Privel d'inundaziuns è sa quietà

Suenter la blera plievgia dals davos dis ha er il privel d'inundaziuns fatg quitads – per l'ina pervi da la plievgia sezza e per l'autra pervi da la naiv che lieua. Entant è la situaziun dentant sa calmada in pau en Grischun. Sco il meteorolog da SRF Meteo Felix Blumer ha declerà il venderdi envers RTR., stoppian ins dentant tegnair en egl la situaziun:

Situaziun sin via e binaris

Naiv hai sin las vias en l'Engiadin'Ota tranter Malögia e Brail, da Vinadi a Samignun; en Surselva da Glion a Val S. Pieder, da Mustér a Tschamut u a Fuorns ed en il Scanvetg tranter St. Peter ed Arosa. Er naiv hai sur ils pass dal Bernina, Fuorn, Güglia e Malögia.

Impediments da traffic datti anc:

Pass dal Lucmagn è serrà per motivs da segirezza

tranter Sedrun ed Andermatt na curseschan nagins trens

Situaziun sin via Survista da las vias grischunas , il link avra en ina nova fanestra

Prognosa da l'aura

Il glindesdi avantmezdi èsi per part anc sulegliv. Il suentermezdi èsi surtratg e cunzunt en il nord dal Grischun plovi. Il cunfin da naiv è tar radund 1'300 meters. A Cuira datti damaun enturn 8 grads.

Mardi datti per part sulegl, per part èsi cuvert e magari plovi. En general èsi en il sid pli amiaivel ch'en il nord.