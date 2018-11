AutoDaPosta schlia l'organisaziun actuala. Ella mida dad ina organisaziun regiunala tar ina organisaziun funcziunala. Quai munta che las nov regiuns che furman actualmain AutoDaPosta vegnan schliadas e furmadas da nov en tschintg territoris. Il Grischun tutga lura en il futur tar il territori ost. Tar quel tutgan era ils chantuns Son Gagl, Turgovia, Appenzell Dadora e Dadens, Sviz, Glaruna ed er il Principadi da Liechtenstein.

Ils manaders da las regiuns vegnan remplazzads cun manaders dals territoris. Quels èn dentant suttamess ad in uschenumnà «manader manaschi» che sesa en la direcziun generala a Berna. Quai era tar ils manaders regiunals anc auter, quels pudevan tenor AutoDaPosta decider dapli. La reorganisaziun vegn uss fatga pass per pass e duai esser a fin sin la primavaira proxima.

Syndicom n'è betg cuntent

En il rom da la reorganisaziun scriva AutoDaPosta er or da nov plazzas. Vul dir che cunzunt collavuraturs dal cader ston s'annunziar da nov per lur plazza. Quai na saja betg d'evitar uschia Katharina Merkle, pledadra da l'interpresa.

Il sindicat Syndicom n'è betg cuntent cun quai, uschia Christian Capacoel. Cunzunt er perquai ch'ils termins per s'annunziar sajan a fitg curta vista. Ins haja dentant gia intervegnì per che tut ils collavuraturs hajan las medemas schanzas.

Sper quai less il sindicat exnum evitar che persunas vegnan relaschadas. Syndicom è da l'avis ch'i saja pussaivel da far la restructuraziun mo via fluctuaziun normala. Qua vegnia Syndicom a guardar bain sin la detta ad AutoDaPosta.

Denoth remplazza Kürschner

Actualmain maina Riet Denoth la regiun Grischun ad interim. Quai suenter che Manfred Kürschner ha tenor AutoDaPosta bandunà l'interpresa sin agen giavisch. Riet Denoth na resta dentant betg pli ditg manader, cunquai che la regiun Grischun vegn proximamain schliada.

