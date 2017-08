Autos da pumpiers sin ils binaris

Oz, 16:02

CDM / Corina Schmed

La Viafier retica ed ils pumpiers pon da nov duvrar vehichels d’intervenziun per cas d’urgenza sin ils binaris. Ils autos da pumpiers moderns pon però er charrar sin via. Els fan part dal concept da salvament per la viafier ch’è vegnì elavurà ensemen cun la l’Assicuranza da bajetgs dal Grischun.