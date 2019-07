Glindesdi en damaun èn tschintg persunas vegnidas blessadas tar in accident sin l'autostrada A13 a Panaduz. La via è stada bloccada durant trais uras.

In giuven da 20 onns è charrà glindesdi a las 9:25 en cumpagnia d'in giuven da 19 onns en in vehichel militar cun char annex sin l'autostrada da Giuvaulta/Rothenbrunnen en direcziun Cuira. Il vehichel ha traversà la lingia da segirezza ed è silsuenter collidà cun in auter auto sin il vial oppost. Ils dus militarists èn sa blessads levamain, els èn vegnids transportads en l'ospital a Tusaun.

Il manischunz da l’auto è vegnì serrà en. L'um da 36 onns è sa blessà grevamain. La dunna da 31 onns ch'era era en l'auto ed in uffant d'in onn e mez èn sa blessads levamain. Els èn vegnids sgulads cun la Rega en l'ospital chantunal a Cuira.

Legenda: L'auto è vegnì demolì totalmain. MAD, Polizia chantunala

RR novitads 16:00