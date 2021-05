Las presidentas communalas dal Grischun ed il schef dal Departament per finanzas e vischnancas han discutà, tge che fiss da far per augmentar la cumpart da dunnas en las suprastanzas da las vischnancas grischunas.

14 dals 101 presidis en il Grischun èn actualmain en ils mauns da dunnas. Actualmain vegnan las vischnancas dad Arosa, Churwalden, Fideris, Furna, Glion, Malans, Masagn, Panaduz, Puntraschigna, San Vittore, Seewis, Segl, Urmagn e Val Müstair manadas da dunnas.

L'inscunter tranter las presidentas communalas ed il cusseglier guvernativ Christian Rathgeb ha gì lieu en connex cun ils 50 onns dretg da vuschar per las dunnas sin livel naziunal.

7 da favrer 1971 – la midada

Ils 7 da favrer 1971 han ils votants svizzers concedì a la populaziun feminina il dretg da burgaisas cumplainas: las dunnas pon dapi lura votar. En il Grischun è vegnì introducì in onn pli tard il dretg da votar e d'eleger. Ulteriurs 11 onns èn anc passads fin che tut las vischnancas dal Grischun han concedì l'onn 1983 quest dretg a las dunnas er sin plaun communal.

Promoziun da dunnas

La Scola auta spezialisada dal Grischun maina il project PROMO Femina cun la finamira d'augmentar l'engaschament politic da dunnas sin plaun communal.