Plazzar l'apparat da fotografar, controllar la perspectiva, far la dretga tschera, betg serrar ils egls e smatgar il nuf il dretg mument. Fotografar sasez è in process stentus. A chaschun dal «Avatarday» han ins dentant pudì laschar far in maletg da profil da 2 profis. Nus essan stads a guardar.

«Avatarday» – far ina foto per il profil cun dus profis

L'emprim pass è il make-up e quai betg be tar las dunnas. Ils umens survegnan in zic puder-anti shine per che nagut tarlischa.

Durant in di en l'advent porschan il fotograf Mattias Nutt e la cosmeticra Sara Cantieni lur servetschs per far in maletg da profil.

I n'è betg in grond event, il «Avatarday» Grischun. Igl è ina pussaivladad da laschar far in nov maletg da profil per las medias socialas, l'uschenumnà «avatar». Ins sto encurrir in zic, fin ch'ins chatta il studio da la cosmeticra Sara Cantieni datiers da la via da la staziun a Cuira. Ensemen cun il fotograf Mattias Nutt retschaiva ella mai. Blers visitaders n'èn anc betg qua enturn las 09:00. Davostiers resunan da bass hits da Nadal. Dapertut chandailas, tagliers cun spagnolettas, mandarinas e tschigulattas.

Puder «anti-shine» era per ils umens

Strusch ch'jau ses vai liber: La cosmeticra inspectescha mia fatscha. «Naturgrüan», saja la colur gista per ils egls, decida ella. Sara Cantieni è ina dunna viva cun chavels tschurrads blonds, che discurra gugent. Ella sa mova vi e nà tranter maisas emplenidas cun penels, puders e palettas da tut las sorts. «Avant in onn avain nus organisà l'emprima giada l'Avatarday ed jau hai smincà 65 persunas», sa regorda ella e maina in penel tarment sur mia fatscha vi cun gronds moviments. Ella sa exact tge ch'ina fatscha dovra e po vertir. Para rutinada e declera mintga pass.

Ins duess evitar da sa smincar surfatg ch'ins n'enconuscha betg pli sasez.

Era sch'ins fa fotografias a chasa datti in pèr tips ch' ins po resguardar. La regla cardinala è: «Ins duess evitar da sa smincar surfatg uschia ch'ins n'enconuscha betg pli sasez.» Dunnas dastgian dentant schon accentuar survantscheglias e lefs, e metter si mascara. Il pli impurtant – notabene era per ils umens – saja in zic puder per ch' ins na traglischia betg.

Pussaivladad per tgirar contacts

Bel e bain in quart d'ura pli tard, e cumplettamain pudrada, vom jau en tschella stanza tar il fotograf Mattias Nutt. L'Avatarday na saja nagut da nov, raquinta el durant far fotos da test. Naschida saja l' idea avant intgins onns a Berna e Cuira aifer la community da Twitter. L' intent saja bain da far ina fotografia per las raits socialas. Dentant vai anc per dapli: «Durant in di durant l'advent po la glieud mangiar in puschegn qua, tgirar contacts e far in bi di.»

Purschida gratuita

Avant ina culissa naira ma posiziunesch sin in stritg giun plaun. Dasper mai stattan 2 gronds indrizs per la glisch. Mattias Nutt m'instruescha, co ma metter en posa. E suenter intginas emprovas è il nov avatar fatg. L'entira purschida fan Sara Cantieni e Mattias Nutt gratuit. Tgi che vul è bainvegnì. Giuadora van ins cun in purtret da sasez dapli per il portfolio da social media, ma forsa era cun in u l'auter contact social real dapli.

