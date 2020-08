cuntegn

Avertiment da malauras - Pli aut stgalim da privel per parts dal Grischun

Per parts dal Grischun e dal Tessin vala dapi sonda suentermezdi il pli aut stgalim da privel dad auas grondas. L'avertiment vala per 24 uras. Local quintan SRF Meteo e la Confederaziun cun fin a 300 mm plievgia per meter quadrat.