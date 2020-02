Scolas autas che porschan per exempel scolaziuns en il turissem, il forestal-esser ubain la tgira na vegnian betg menziunadas en il program da la regenza 2021-24. Quel na saja uschia betg cumplet, crititgescha Alessandro Della Vedova (PCD). Dasperas sajan gist talas scolaziuns «pli praticas» impurtantas, sch’ins veglia cumbatter la mancanza da persunal qualifitgà en il Grischun.

Il program da regenza 2021 fin 2024 è l’emprima tractanda – che deputadas e deputads han cumenzà a tractar en la sessiun.

12 finamiras e finanzas limitadas

La regenza ha fixà sias finamiras per la perioda 2021-24. Trais puncts stattan en il center:

Ditigalisaziun ed innovaziun

Green Deal

Chantun da muntogna multifar

Concret ha la regenza dà a sasezza 12 finamiras e formulà mesiras, co cuntanscher quellas. Il Cussegl grond po dentant be prender per enconuschientscha quellas.

Decider pon deputadas e deputads davart il plan da finanzas dals proxims 4 onns. Tranter auter dat il Cussegl grond uschia era avant directivas a la regenza, co tegnair l’equiliber finanzial.

Bajetgs pli spargnus e pli effizients

Il chantun sto reveder sia lescha d'energia per ch'ella correspundia a la strategia d'energia 2050 da la Confederaziun e per cuntanscher las finamiras da reducir il CO2 tenor la cunvegna da clima da Paris.

I va surtut per las prescripziuns chantunalas en connex cun bajetgs, per exempel:

Chasas novas duain producir atgna energia (p.ex. cun indrizs solars)

Stgaudaments d'ieli èn vinavant lubids – tgi ch'installescha dentant ina nova pigna d'ieli sto cumpesar ina part cun energias regenerablas

Tgi che bajegia uschia ch'ins po spargnar energia, po trair giu ina part da la taglia

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Energia Regenza vul reducir emissiun da CO2 tar bajetgs 25.11.2019 Cun Video

RTR actualitad 12:00