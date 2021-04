«La Quotidiana» ha pretendì, ch’il prim d’avrigl duai vegnir annullà. Il motiv sia la pandemia da corona. Il BAG na veglia betg, ch’ins va ord chasa per far betg che ins va or da chasa per far vizs. Ins duessa restar a chasa – perquai na dettia er nagin prim d’avrigl.

Lufs e stortas novas

La sgnocca da la «Südostschweiz» ha da far cun ils lufs – er in tema bainvesì per far vizs. Scrit vegn, ch’ins veglia far in parc da lufs cun ina grondezza da 200 kilometers quadrat – in territori ensemen cun l’Austria ed il Principadi da Liechtenstein. Vinavant vegn scrit, che sch’il Partenz na veglia betg far part al parc , survegnan ils auters pajais il terren senza dumandar il Grischun per permiss. In auter viz publitgà en la «Südostschweiz» ha da far cun il pass dal Güglia. Tenor la gasetta vulan ins far ina nova via – quai cun 15 stortas novas. Las stortas supplementaras duain esser attractiv per turistas e turists: numnadamain per far fotografias. Il proget custass 40 milliuns francs, finanzià atras crowdfunding.

Roger Federer empè da Wilhelm Tell

La festa naziunala Svizra na duess quest onn avair lieu il prim d’avust, dentant als otg. Quai sa giavischian plirs politichers, scriva oz il «Blick». Per far la sgnocca anc pli credibla, han intgins politichers declerà ils motivs per quel pass, uschia er Jon Pult, cusseglier naziunal dal Grischun. Tenor Pult saja quai numnadamain il 40avel anniversari da Roger Federer – e quel «erox» haja merità ina festa naziunala.

Er quest onn han las medias empruvà da tender in lantsch lur lecturas e lecturs. Ils commentaris perencunter mussan, che la glieud na ha betg cret las sgnoccas. Tuttina: divertentas eran quellas en mintga cas.