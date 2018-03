Bain in plus – però naginas reservas

Legende: Video Co pon ils territoris da skis pitschens surviver? Discurs cun in expert. abspielen. Laufzeit 1:36 Minuten.

Co pon ils territoris da skis pitschens surviver? Discurs cun in expert.

Pistas mez verdas, temperaturas chaudas e paucs giasts: Ils ultims pèr envierns han procurà per grondas foras en las cassas dals territoris da skis. Cunzunt patì han lieus senza chanuns da naiv.

Quest onn èsi meglier. A Veulden per exempel spetgan ils responsabels in plus da la svieuta da 20%. Era en il territori da Hochwang en il Scanvetg quintani cun in plus da 10%.

Bain plus - però naginas reservas

Bain bun ch'ils giasts hajan chaschunà dapli svieuta, di la manadra da gestiun a Hochwang Marion Neumann. «Nus pudain pajar tut ils quints. Ma per reservas na vegni betg a bastar.» Sumegliont èsi a Veulden. Il schef Roman Bernard di che las fatschentas sajan bain stadas bunas sur Nadal. «Quest onn n'hai gì naginas notgs senza durmir.» Tuttina naginas reservas per investiziuns.

Las entradas vegnian magliadas dals custs. A Hochwang custa in di da skis 7'500 Francs. En il mini-territori da Veulden èsi 3'000 Francs. Latiers vegn che las proximas investiziuns spetgan.

Veulden vul emprim «runal da vent» mundial

Ils da Hochwang èn persvas ch'i vegnian da surviver, en mintga cas fin la proxima stagziun. Lur trumpf saja lur slogan «Hochwang macht glücklicher». Quai saja ina empermischiun. Pitschen ed amiaivel sajan els, e quai possia attrair giasts.

Veulden va in'autra via: Els vulan fabritgar il prim runal da vent dal mund. Il project vegn actualmain examinà dal chantun. I dovra però anc sponsurs per il project che custass 1.75 milliuns francs.

Telesguard 17:40