Dapi il cumenzament da mars valan las novas mesiras per far sport. Quellas pertutgan en spezial las annadas giuvnas ed il dumber da persunas che dastga trenar en gruppas. In sguard sin la plazza da ballape.

Plazzar flancas, sajettar gols e celebrar ensemen - quai è dapi questa emna puspè pussaivel, almain per ina tscherta gruppa da ballapedistas e ballapedists. Las schluccadas actualas permettan a las annadas 2001 e pli giuven da far sports cun contact da corp, endadens ed ordadora. Per las annadas pli veglias vala da nov ina limita da 15 persunas che pon trenar en ina gruppa. Qua valan pero vinavant las reglas da distanza ed i è be lubì il trenament ordadora.

Realisadas vegnan questas mesiras cun trenaments en differentas gruppas da vegliadetgna e vid differents posts, di Maximilian Knuth, ch'è il trenader da la emprima squadra da Cuira 97. Quai funcziunia bain e la motivaziun saja gronda.

In dischavantatg per Cuira 97

Per il club da ballape da la chapitala dettia dapli lavur da preparaziun en cumparegliaziun cun auters clubs regiunals. Dals 23 da schaner fin ils 28 da favrer èn a Cuira nempè stads serrads tut ils implants da sport. Quai è tenor il president da Cuira 97, Tino Schneider stà in dischadvantag. Per ils bun 260 juniors e junioras hai gì num: trenament individual da cundiziun e da forza. Be la prima squadra da Cuira 97 ha pudì sviar sin las plazzas dal CB Domat e dal CB Trübbach per absolver exercizis confurms a las mesiras.

Che las squadras giuvnas na pudaivan insumma betg giugar ballape è stà in dischavantatg.

La lavur da preparaziun saja però era per il CB Domat gronda, manegia Walter Frizzoni, president dal club. Quai malgrà che tscherts trenaments èn stads pussaivels sin il pastg artifizial da Domat. Il giugar ensemen saja in factur impurtant che stoppia ussa puspè vegnir exercità.

Preparaziun e speranza

Sin la dumonda suenter l'aspect social van ils responsabels dals clubs regiunals d'accord. Il sport saja impurtant per l'olma, en spezial per las annadas pli giuvnas.