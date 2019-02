Las bancas Raiffeisen dal Grischun han fatg ensemen in gudogn da 4,8 milliuns francs. Cumpareglià cun l’onn passà è quai in plus da bunamain 7%. Quai ha communitgà l’Uniun grischuna da las bancas Raiffeisen. Cunzunt la fatschenta d’ipotecas saja s’augmentada per passa 3% sin bunamain 4,9 milliardas francs.

Tar l’uniun tutgan set bancas independentas cun 36 filialas: las bancas da Raiffeisen Vallada dal Rain, Cadi, Engiadina Val Müstair, Grischun Central, Valposchiavo, Parten-Tavau e Surselva.

Modernisaziun da filialas

Legenda: A Panaduz è vegnì avert il 2018 ina filiala.

Las Bancas Raiffeisen han cumenzà da modernisar las filias en il Grischun. Uschia han ins era avert il 2018 ina filiala sco banca da cussegliaziun a Panaudz. Ils proxims onns duain seguir ulteriuras filialas a Lai, Cuira e conturn, Tusaun, Claustra e Sedrun. La Banca Engiadina Val Müstair vegn il zercladur 2019 a retrair la nova sedia a Zernez. Era Poschiavo survegn l'atun 2019 ina nova, moderna ed averta banca. Persuenter vegnan serrads ils dus lieus a Li Curt e San Carlo.

