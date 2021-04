cuntegn

Chantun - Bars e clubs spetgan cun brama sin l'avertura

Betg mo per ils restaurants era il lockdown in grev temp, mabain er per ils clubs e las bars. Las terrassas èn ussa puspè avertas. Quai na gida dentant betg a la gronda part dals clubs e da las bars. La scena da sortida ha anc d'avair pazienza.