Il glindesdi han ils 22 canonis, che duain eleger in nov uvestg, refusà dad eleger in successur da Vitus Huonder. Per la maioritad plitost conservativa na saja nagin dals candidats pussaivels stà acceptabel, ha ditg in insider envers RTR. Il capitel catedral desista cun quai da ses privilegi dad eleger sez in uvestg. Quell'incumbensa è uss a Roma tar il Papa.

Quella decisiun fa er tema a Thomas Bergamin. El è il president da la Baselgia catolica dal chantun Grischun. Sco el ha ditg envers il schurnal regiunal dad SRF, tema el, che dapli persunas sortan da la baselgia catolica.

Sortidas da la baselgia tutgassan la Baselgia catolica e las plaivs localas directamain. Ellas survegnan numnadamain las entradas da la taglia da baselgia e betg l’uvestgieu, di Thomas Bergamin vinavant.

Las pli novas cifras da l'Institut pastoral-sociologic svizzer a Son Gagl mussan, ch'anc mai èn tantas persunas extradas da la Baselgia catolica sco l'onn passà. En Svizra èn quai stadas bunamain 32'000 persunas.