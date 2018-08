Ina da las pussaivladads co viver sin il campadi.

Sin il campadi Landquart datti er in plazza da gieus.

Avant las rulottas datti bler spazi per sa divertir.

In zic dapli confort - ils «pots» sin il campadi Flem.

Ils «pots» porschan plazza per duas u quatter persunas.

Marina Welter gida or Brigitte Casutt durant la stad sin il campadi.

Sin il campadi a Flem vegnan persunas che van a viandar, cun velo a nudar e fan autras activitads en il liber. Il campadi saja pli pauc in per star l'entir di, raquinta Brigitte Casutt che maina ensemen cun ses um dapi 12 onns il campadi da Flem. E cura ch'i saja plain na dettia er betg uschè bler plaz avant las tendas e las rulottas. Sco Brigitte Casutt raquinta enavant saja il campadi il mument pli che mo plain. Els stoppian regularmain trametter davent glieud.

La varianta luxuriusa

Dapi in temp datti uschè numnads «pots» sin il campadi a Flem. En tut datti sis chasinas che fan endament buts che porschan plaz per duas enfin quatter persunas. Ils «pots» èn la varianta luxuriusa sin il campadi Flem. Durant la stagiun da stad sajan els stads occupads bunamain mintga notg di Brigitte Casutt. Dapli luxus, sco ins enconuscha da glamping (glamour-camping), na vulan ils Casutts dentant betg sin il campadi. Els vulan restar simpels e mantegnair quai feeling da campadi. Dapli luxus porschian gea ils hotels en la regiun.

Campadi Landquart: en la natira, mo tuttina da manaivel

Uschè datiers da la via dad autos e tuttina sco en il guaud – las rulottas dal «Waldcamping» Landquart vegnan spartids mo d'intginas plantas da la via principala direcziun Partenz. Quellas tanschan tuttina da zuppar las rulottas ed uschia sa sentan ils giasts sco en la natira. Il charme dal campadi èn segiramain las grondas parcellas verdas e la plazza da gieus. Il campadi attira uschia giasts cun differents interess. Blers nizzegian la plazza sco campadi da passadi. I dat dentant era blers stagiunaris e schizunt da quels che passentan quasi l’entir onn sin il campadi.

In campadi sco da chasa

In da quels ch'è quasi l’entir onn sin il campadi è Fredi Schleier. L'um da radund 60 onns accentuescha che las bunas relaziuns tranter ils campers sajan fitg impurtantas. Cunzunt quels che stettian pli ditg sin il campadi gidian in l’auter, nua ch'i saja pussaivel. Uschia lascha Fredi Schleier n'era betg encrescher per chaussas en ina chasa u abitaziun.

