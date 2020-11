Best of Swiss Gastro Award

Trais locals grischuns han survegnì quest onn in Best of Swiss Gastro Award. En la categoria «Classic» ha l'hotel da muntogna «Heimli» a Langwies gudagnà l'emprim plaz.

Dus ulteriurs locals grischuns han survegnì mintgamai in terz plaz. Ina giada l'Ustaria Posta Veglia a Schluein en la categoria «Activity» ed ina giada la St. Motitz Sky Bar a San Murezzan en la categoria «Bar&Lounge».

Il premi da Swiss Gastro è in premi nua ch'il public po cundecider dasper ina giuria, tgi che gudogna. Total èn stads nominads 143 locals svizzers.