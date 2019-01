La fulla da sportists d’enviern durant ils dis da festa ha chaschunà blera lavur per ils ospitals en il Grischun.

Betg be pistas mabain er letgs plains en ospitals grischuns

Oravant tut hajan ils ospitals grischuns tractà sportistas e sportists d'enviern cun ruttadiras. L'ospital chantunal a Cuira haja tractà 20% dapli cas ch'anc avant in onn. A partir dals 24 da december fin ils 2 da schaner haja l’ospital tractà 270 pazients d’accident – ha ditg il schef-medi da la chirurgia Christoph Sommer sin dumonda da Keystone-SDA. Ils pli blers sportists d’enviern sajan vegnids tractads pervi da rupturas. Qua sajan stadas rupturas da tuttas sorts - uschia bleras rupturas da las chommas e schanuglia ma er rupturas da l'oss clavigl, la bratscha, detta u er las chanvellas chaschunads durant far sports d'enviern. Er l'ospital da Tavau haja gì ils mauns plains da far pervia dals massa sportists d'enviern sin las pistas grischunas.

Rupturas main cumplitgadas tras bunas cundiziuns da naiv

Tenor Christoph Sommer hajan els gì questa giada pli paucas rupturas cumplicadas sco rupturas dal batschigl u er squassadas dal tscharvè. Quai haja da far cun las bunas cundiziuns da naiv. Las pistas sajan pli lomas grazia a la naiv naturala – naiv artifiziala procuria per pistas diras ed uschia per rupturas pli cumplitgadas, declera il schef-medi da l'ospital chantunal.

