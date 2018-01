Betg cler quant greva che la grippa è propi en il Grischun

Il cunfin d’epidemia da 68 cas da suspect è gia daditg surpassà. Ed ins avess pudì survegnir l’impressiun che l’epidemia saja fitg gronda en il Grischun cun 900 cas da suspect da grippa, sco l’uffizi federal da sanadad ha infurmà. Con fitg che la grippa furiescha dentant propi qua, n’è betg cler.

L'unda da grippa crescha 3:05 min, Telesguard dals 12.1.2018

Il medi chantunal Martin Mani na po betg dir quant fitg ch’il Grischun è pertutgà da l’unda da grippa – pia era betg quant gronda che l’epidemia da grippa è propi tar nus. Ad el mancan numnadamain las cifras concretas, cunquai ch’i n’è betg obligatoric d’annunziar la grippa.

Grischun e Tessin valità sco ina regiun

Bain datti las cifras che l’uffizi federal da sanadad (BAG) communitgescha, quellas èn dentant adina las cifras per il Grischun ed il Tessin ensemen. E cunquai che l’uffizi na di betg tge 15 praticas da medis fan tut part al sistem d’annunzias naziunal, ed era betg co ellas èn propi repartidas sin ils dus chantuns, n’èsi betg pussibel per Martin Mani da far conclusiuns davart l’intensitad da la grippa en il Grischun.

« Era sch’ins cuntanscha pir en duas u trais emnas il punct culminant da l’unda da grippa, tema d’ina gronda epidemia na ston ins en mintga cas betg avair. » Martin Mani

Medi chantunal dal Grischun

Il medi chantunal, Martin Mani sa perquai mo dir tant: «Igl è vair ch’ils cas da grippa èn s’augmentads fitg las ultimas emnas en quels dus chantuns, uschia sco mintg’onn da quai temp.» Ed era sch'ins cuntanschia per en duas u trais emnas propi il punct culminant da questa unda da grippa, avair tema d'ina gronda epidemia, na stoppian ins en mintga cas betg avair, è el persvas. «Jau quint che la grippa vegn pli u main ad esser tuttina greva quest onn, sco l’ultim onn.»

Bain pussaivel saja dentant, ch’i dettia forsa in zic dapli cas da grippa en il Grischun ch’auters onns, ha aschuntà Martin Mani. Bun la mesadad da las persunas che hajan sa laschà proteger cunter la grippa, hajan be survegnì la sprizza cun trais vaccins, senza la protecziun cunter il «B-Virus Yamagata» che cursescha actualmain en Svizra.

Per part cas grevs

Che la grippa cursescha il mument en il Grischun, gliez senta era il manader da l’infectologia da l’Ospital chantunal a Cuira, Felix Fleisch. Ils cas sajan per part uschè grevs, che fin a diesch persunas stoppian star en l’ospital il medem temp. Fleisch taxescha la grippa actuala perquai schon in zic pli acuta ch’auters onns.

Pertutgads da la grippa sajan sco mintg’onn cunzunt questas persunas che n’hajan betg uschè in bun sistem d’immunitad, pia uffants pitschens e glieud pli passada.

Entant che l’Ospital chantunal discurra il mument da relativ blers cas da grippa, vesa quai ora tut auter en las regiuns. Là saja tut anc ruassaivel, sumegliant als davos onns, han ospitals en la regiuns ditg sin dumonda. Che l’unda da grippa als cuntanschia las proximas emnas, cun gliez quintan tut ils ospitals regiunals contactads.

