Cun la limitaziun da giasts vul l'Arena da skis Andermatt Sedrun garantir las mesiras da corona en il territori. Sco il manader da communicaziun Stefan Kern ha ditg envers RTR dovria mintga skiunz e skiunza ina reservaziun digitala per vegnir transportà cun las cabinas u gondlas en il territori dad Andermatt.

Da la vart da Sedrun, nua ch'i na dat betg gondlas e cabinas na dovria quai betg ina reservaziun. Ils giasts che entrian da Dieni en il territori vegnian dentant quintads en la summa per eruir il dumber maximal dad 8'000 persunas. Per la proxima fin d'emna dals 12 e 13 da december vala anc ina limita da 4'500 persunas. Quai pervia che be ina part dals implants èn actualmain en funcziun.