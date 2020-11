Il glindesdi n'ha il chapitel catedral betg elegì in nov uvestg per Cuira. Il protocol da la sesida mussa uss surtut, en tge moda e maniera ch'ils canonis han discutà davos portas serradas.

«Ina offerta ostila» u «smanatschas sfurzadas»: Quests pleds chattan ins tranter auter en il protocol da la sesida dal chapitel catedral dal glindesdi passà. Il portal online kath.ch ha publitgà quai protocol, er RTR ha survegnì il document.

La glista cun ils trais candidats ch'il papa ha proponì, saja in'emprova da midar il curs dal uvestgieu da Cuira, manegia in dals canonis tenor protocol. El na veglia betg midar sin la lingia dals auters uvestgieus sco Basilea u Sogn Gagl – ina lingia pli progressiva. Vinavant vegnan crititgadas las baselgias chantunalas. Ellas saja sa maschadadas en memia ferm cun publitgar lur pretensiuns ad in nov uvestg. Davart ils trais candidats manegia in auter canoni, ch'els na sajan pervia da lur derivanza betg capabels per l'uffizi.

Ils candidats Sin la glista che Roma ha preschentà, sajan stads trais nums. Els tuts valan sco spirituals plitost moderads. Vigeli Monn (avat da la claustra da Mustér)

Joseph Bonnemain (uffizial da l'uvestgieu da Cuira)

Mauro Giuseppe Lepori (avat general dals cisterziens a Roma)

Ils canonis ch'han pledà per in dals trais candidats, han tranter auter menziunà che nagin dals candidats na saja in inimi da la baselgia. In auter ha menziunà, ch'ins spetgia gia ditg sin la glista. Uss na possian ins betg simplamain dir na.

Emna turbulenta

Valentin Schmed, manader actualitad RTR, dat in sguard enavos sin quell’emna turbulenta en l’uvestgieu da Cuira.

Driessen-Reding: «Consternà»

Betg da chapir èn ils pleds magari dirs per Franziska Driessen-Reding. Ella è presidenta dal cussegl da la sinoda da Turitg. Tenor ella bittia quai ina nauscha glisch sin l'entira baselgia. Il cumportament n'haja betg da far bler cun auters uvestgs ed insumma nagut cun la baselgia.

Davart ils pleds dirs dals canonis conservativs è ella dal suandant avis:

Igl è ina sort abus da la pussanza, sche jau guard sin la tonalitad.

La Baselgia catolica dal chantun Grischun na vul betg commentar il protocol da la sesida. Sco il president Thomas Bergamin ha manegià envers RTR, saja uss «il destin dal uvestgieu en ils mauns dal papa»

10 cunter 11 vuschs, ina abstenziun

Il protocol mussa er il resultat da la debatta d'entrada. 10 dals canonis han vulì eleger in dals candidats proponids dal papa. 11 canonis, la part plitost conservativa, n'ha betg vulì decider davart in uvestg. Per els n'è nagin dals candidats proponids vegnì en dumonda.