La situaziun da lavinas en il Grischun resta tendida. Per la gronda part dal chantun vala in privel da lavinas grond – stgalim 4. Per l'Engiadin'Ota, la Val Müstair, las valladas dal sid e parts dal Grischun Central vala in privel da lavinas considerabel – stgalim 3. Tenor Benjamin Zweifel da l’Institut da naiv e lavinas a Tavau vegn la situaziun da lavinas a restar tendida ils proxims dis.

La gievgia valeva sisum la Cadi il pli grond privel da lavinas, stgalim 5. Vers saira aveva lura l’Institut da naiv e lavinas a Tavau sbassà quel sin stgalim 4.

Serrà tranter Sumvitg e Mustér

Dapi gievgia da mezdi èn las colliaziuns tranter Mustér e Sumvitg interruttas. Tant la via principala sco er il traffic sin ils binaris è pertutgà, sco l'Uffizi da construcziun bassa e la Viafier retica han confermà envers RTR. Da puspè avrir vegn en dumonda il pli baud il venderdi endamaun.

La scola da Mustér avra puspè il venderdi, damai che la situaziun da lavina è in zic main privlusa. Quai scrivan ils responsabels da la scola populara da Mustér sin sia pagina d'internet. Ord motivs da segirtad restar a chasa, ston vinavant ils uffants da Faltscharidas, Disla e Pardomat.

Institut da lavinas a Tavau Prognosa da lavinas SLF

Situaziun sin via e binaris

Serrà en Surselva per motivs da segirezza èn:

via tranter Sumvitg e Mustér

vias da Mustér a Disla ed a Cavardiras

via da l'Alpsu davent da Sedrun

via tranter Trun e Schlans

via tranter Rueun e Pigniu

via en Val Stussavgia tranter Tennerhöhe e Stussavgia Plaz

Pass dal Lucmagn

Serrà en Engiadina per motivs da segirezza èn:

via tranter Cinuos-chel e Zernez

via tranter Ardez e Ftan

via da Martina fin al cunfin

via da Vinadi a Spissermühle

Pass dal Malögia

Pass dal Fuorn

Obligatori da chadainas

actualmain nagins obligatoris

Situaziun sin via Survista da las vias grischunas

Er il traffic public è pertutgà da las navadas:

tranter Bever e Zuoz curseschan bus enstagl trens

tranter Puntraschigna e Bernina Suot curseschan bus enstagl trens

tranter Filisur e Tavau Plaz curseschan bus enstagl trens

tranter Trun e Mustér na circuleschan nagins trens

tranter Glion e Sumvitg-Cumpadials curseschan bus enstagl trens

nagins trens tranter Tschamut ed Andermatt

Sin l'entira rait da tren èsi da quintar cun impediments. Sco la Viafier Retica annunzia èsi da quintar che trens han retard u crodan ora. A viagiaturas e viagiaturs vegni cusseglià da s'infurmar en l'urari online davart la situaziun actuala e da quintar cun dapli temp per il viadi.

Prognosa enfin sonda

La naiv nova resta in problem en il Grischun dal Nord. SRF Meteo quinta fin la notg sin sonda cun in mez fin in meter naiv nova en ils auts. Il venderdi sa sbassa il cunfin da naiv puspè giu sin 1'100 fin 1'500 meters. E la notg fin sonda poi naiver en il Grischun dal Nord per part sut 1'000 meters. En il decurs da la sonda arriva ina nova front che porta plievgia u naiv al Grischun.