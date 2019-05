Malgrà ch'il chantun e las destinaziun da turissem s'occupan gia dapi bun in decenni cun la coexistenza da bikers e viandants sin sendas e trutgs, dovri anc adina lavur da sensibilisaziun. En puncts neuralgics ston las sendas er vegnir spartidas.

Bikers vs. viandants

Ad ina dieta han turistichers, responsabels ed experts referì davart lur experientschas ch'els fan, sch'i va per la coexistenza da bikers e viandants sin ils bun 11'000 kilometers trutgs ch'i dat en il Grischun. Ina gronda part dals conflicts possian ins evitar cun sensibilisar ils giasts, di Darco Cazin che maina projects chantunals che promovan la coexistenza da velocipedists e viandants. Plinavant duess ins en la planisaziun chanalisar e structurar las rutas, uschia ch'i dettia talas adattadas per viandants e hotspots per bikers.

Sparter trutgs – ina chaussa stentusa

En puncts neuralgics, nua ch'i dat adina puspè conflicts tranter bikers e viandants, dettia magari dentant nagina autra schliaziun che sparter las sendas. Quai saja dentant in process stentus, di Reto Branschi, il directur da la destinaziun Tavau Claustra. Er els hajan gì lieus da conflict e vulì sparter là las sendas – survegnir talas lubientschas giaja dentant segir trais onns. Cun tanta birocrazia giajan ins in zic pe zop en Svizra.

Scumonds èn nagina opziun

Uschè bain per Darco Cazin dal chantun sco er per Reto Branschi da la destinaziun Tavau Claustra èn scumonds il mument nagina opziun. Da principi dastgan tuts duvrar ils trutgs e las sendas existentas. Scumandar saja la davos opziun e provocheschia sentiments da restricziun tar ils giasts. E tgi ha schon gugent quest sentiment en ses temp liber e durant las vacanzas.

