En il Grischun produceschan 63% dals manaschis purils tenor las reglas da Bio Suisse. Uschia è il chantun muntagnard il pli grond en il segment da bio. Il medem mument crescha er la dumonda per products biologics. L'onn 2018 ha la svieuta en il commerzi surpassà la marca da 3 milliardas francs. Uschia cumpra en media mintga Svizzer e Svizra mintg'onn products da bio en la valur da 360 francs.

Il boom da bio

«Co ir enturn cun il boom da bio?» è stada la dumonda a chaschun da la radunanza annuala da Bio Grischun a Landquart. En in temp da sensibilisaziun dal consument per dumondas ecologicas e la producziun ecologica e persistenta, dentant er en in temp da trend da vegan e vegetarian tutga quai er ils purs. Ina agricultura dal tuttafatg biologica en 30 onns na saja tenor Claudio Gregori, il president da Bio Grischun dentant betg realistica. Ina sensibilisaziun per questas dumondas dentant schon. Quai capitia numnadamain gist il mument.

