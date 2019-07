San ins propi udir co i tuna sut noss pes? U co il verm sa mova tras il terren? – Gie! Mintga terren ha sias atgnas ramurs. Quellas ramurs ha il team da «Sounding Soil» pudì registrar. Ussa presentan els ils tuns cun ina installaziun interactiva sin il bain puril Waldhaus a Cuira.

Project «Sounding Soil» – Co tuna il terren?

«Mintga terren tuna auter. In è pli viv ed in auter po esser pli ruassaivel», declera Sabine Lerch da la fundaziun d'ecologia «Biovision». Ella maina il project «Sounding Soil». Dapi 2 onns ha il team registrà enturn 50 tuns da differents terrens en tutta Svizra. Cun in microfon fitg sensibel han els pudì registrar 20 centimeters sut terra schizunt insects cun ina grondezza da 0,5 millimeters. Tar las registraziuns audan ins surtut ils moviments e la communicaziun tranter ils insects. Vinavant audan ins il moviment da la terra sez e dal conturn.

Sch'ina autostrada è datiers , lura audan ins quai era en il terren

Sco Sabine Lerch declera, datti gia bleras perscrutaziuns cun tadlar en plantas. Els han ussa gì l'intenziun ch'i saja era ina pussaivladad da tadlar en il terren. Cun agid da pliras organisaziuns en ils roms d'art, perscrutaziun ed ambient han els furmà quella installaziun d'art.

Sa focussar sin las ramurs

En collavuraziun cun la scol'auta d'art a Turitg han els funcziunà enturn in container quadratic ed installà dapertut autpledaders. Cura ch'ins serra la porta èsi fitg stgir. Sin in monitur da «touchscreen» pon ins lura decider sin la carta interactiva tge per ina registraziun ch'ins vul tadlar.

Uschia sa sentan ins sco sch'ins fiss sez sut terra.

Sensibilisar per la muntada dal terren

La perscrutaziun è in grond focus da l'installaziun. Ins vul sensibilisar la glieud ed illustrar l'impurtanza dal terren. Numnadamain saja il terren fitg impurtant per la purificaziun da l'aua e da l'aria. En il futur vulan ins mirar sche «Sounding Soil» pudess era esser ina metoda valaivla per definir quant biodivers ch'in terren è.

L'installaziun ha lieu sin il bain puril Waldhaus a Cuira e cuzza dals 29 da zercladur fin ils 31 da fanadur.

RR actualitad 07:00