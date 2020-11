Reducziuns da 50%, 60% u 70% – in cumbat tranter las butias per ils megliers pretschs ed ina massa d'offertas per consumentas e consuments. Il Black Friday, il di da venditas, importà dals Stadis Unids è er en Svizra adina pli popular. Las offertas attractivas èn però savens be sin l'emprima vista attractivas.

Attenziun èsi da far tar rabats fitg gronds: Blers affars auzan ils pretschs curt avant il Black Friday, uschia che las reducziuns paran dad esser pli grondas. Quai ha er observà in auditur dal magasin da consuments Espresso da SRF. Ina tschertga sin google u sin ils portals toppreise.ch e comparis.ch mussa svelt sch'in product è propi in schnepli u be reducì per in pèr pertschients.

La fundaziun da protecziun da consuments cusseglia da preparar ina glista cun las raubas ch'ins dovra, dad esser critic e da restar calm. In'impurtanta dumonda che mintgina u mintgin po respunder sez, è en quest connex, sch'ins dovra propi insatge nov u sche quai è be il squitsch psicologic.