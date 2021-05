Dapertut en il Grischun èn tschertgadas immobiglias. Quai conferman divers vendiders. Objects sajan be curt temp sin il martgà ed ils pretschs dictian ils purschiders. L’effect da corona cun dapli homeoffice augmentia era il giavisch da lavurar en in lieu sco il Grischun.

Profitar profitan quasi tut las regiuns e betg sulet las grondas regiuns turisticas. Uschia èn er en pitschnas vischnancas sco Tagn u Stierva en il Grischun central naginas chasas da vacanzas venalas pli. Dentant na profitan autras regiuns pli urbanas, sco la Val dal Rain Grischuna e Cuira pli pauc da l'effect da corona. Ma era en questas regiuns è il martgà d’immobiglias sitg, quai surtut pervi da la situaziun economica favuraivla.

Pandemia sco catalisatur

La vendita dad immobiglias fluctueschia adina puspè, di Hansjürg Buob da La Punt Chamues-ch ch'ha in’atgna agentura d’immobiglias. El bada che dapi il 2019 s’augmenta l’interess puspè per bajetgs en la val. Dentant betg be influenzà da la pandemia, mabain er da la situaziun finanziala ch'è sa meglierada tar ses clients.

Las experientschas ch’ils possessurs da segundas abitaziuns han fatg durant l’emprima unda da la pandemia, han procurà per blera publicitad a bucca ed uschia augmentà l’interess per immobiglias en Engiadina.

Ils pretschs èn puspè sin il nivel sco avant la limitaziun da segundas abitaziuns, be che nagin sa regorda pli bain vid quel temp.

Uschia haja per exempel la vischnanca da Segl gì ils onns 1970 pretschs da 15'000 francs per il meter quadrat terren da bajegiar. Quai è uss puspè il cas, manegia l’agent d’immobiglias da la Punt Chamues-ch.

La chasa engiadinaisa è tschertgada

Las vischnancas da l’Engiadina Bassa sco Ftan, Scuol e Sent han gia ils davos onns profità da bunas venditas dad immobiglias. Uss vegn dentant er la vischnanca da Valsot en il focus e chasas gia daditg sin il martgà, han pudì vegnir vendidas en il decurs da l’onn passà, u da quest onn, di Clà Nogler il manader dal cudesch funsil da l’Engiadina Bassa-Val Müstair.

Chasas ch'eran gia onns sin il martgà per vender han l'onn passà chattà in cumprader.

Singulas immobiglias cumpradas avant radund dus onns, vegnan vendidas oz per il dubel. Abitaziuns da 2 enfin 3 stanzas han en media in augment da fin 300'000 francs. Surtut Svizras e Svizzers cumpran las immobiglias. L’interess da l'exteriur è sminuì. Era en la Val Müstair èn vegnidas vendidas singulas immobiglias, ma actualmain è l’Engiadina Bassa pertutgada ferma dal boom d’immobiglias.

Martgà sitg èn Grischun Central

En il Grischun central èn las immobiglias be pauc temp sin il martgà, constatescha Manfred Fiegl, proprietari e mainagestiun da l’interpresa d’immobiglias Curvér cun biros a Savognin e Lai.

Igl è vendì ora, il mument avain nus anc trais abitaziuns activas. Normalmain da quest temp avain nus tranter 25 e 30 abitaziuns en la vendita ed igl è propi uschia ch’ils davos quatter mais èsi vegnì vendì pli u main tut quai ch’è vegnì purschì.

Cun la gronda dumonda sajan era s’augmentads ferm ils pretschs d’immobiglias. A Lai sajan ils pretschs sautads en l’aria, ed era en la regiun da Savognin sajan ils pretschs s’augmentads per 10-15% en congual cun avant corona, uschia l’expert d’immobiglias, Manfred Fiegl.

Pretschs auts en Surselva

La crisa da corona haja l’effect che blera glieud na possia betg pli ir en vacanzas u investir ils daners autramain e perquai cumprian els ina abitaziun da vacanzas, di Gabriel Casutt, il mainafatschenta da la Banca Raiffeisen Surselva.

Blera glieud s’accorscha ch’els na ston betg pli lavurar en in biro, mabain ch’els pon era lavurar davent d’in lieu da vacanzas. Uschia cumpran els ina chasa en in territori che plascha ad els.

Ma era l’iniziativa d’abitaziuns secundaras haja anc adina in effect sin il martgà d’immobiglias. Uschia sajan quellas vegnidas pli raras ed uschia saja era il pretsch per talas abitaziuns da vacanzas s’augmentà. Dentant sentian ins era ch’ils tschains bancars sajan il mument fitg bass, tant per las ipotecas sco era per las facultads deponidas, e bleras persunas investeschan en immobiglias sco alternativa al specular a la bursa, uschia Gabriel Casutt.

Las vischnancas fan in bun profit

Sch’ina immobiglia mida possessura, na profitan betg be cumpraders e vendidras da quels affars, mabain era las bancas, ils agents u ils fiduziaris. Ed in grond avantatg han er las vischnancas. Ellas profitan da quel affar cun enchaschar taxas da midada da possess e taxas sin il gudogn or da la vendita da terren.

Surtut ils ultims onns èn quellas entradas creschidas marcantamain, per part er sco consequenza d’in boom d’immobiglias causa corona.

La vendita dad immobiglias existentas è enorma e quai procura per ina buna situaziun finanziala per la vischnanca.

Cunquai ch’igl è difficil da budgetar quellas taxas da midada da possess ed er quellas sin il gudogn ord la vendita da terren gia ordavant, resulta la fin da l’onn savens in import bunamain il dubel uschè aut sco previs.

Las entradas tar las taxas na rivan ins betg da calcular precis, uschia na pon ins era betg far quint fix cun ellas – en buns onns èni dentant in zutgerin per reinvestir en l’infrastructura.

