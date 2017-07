Bovas en differentas regiuns dal Grischun suenter ferms urizis

Sper las bovas en la regiun da Scuol hai tenor la polizia chantunala era dà bovas sin il pass dal Flüela, en Tumleastga, a Stampa ed a Zernez.

Pervia dals ferms urizis e la plievgia da sonda suentermezdi e sonda saira èn differentas bovas vegnidas a val en il chantun. Persunas han stuì vegnir evacuadas. Ina persuna è vegnida blessada.

Pass dal Flüela

Sonda saira enturn las 17.30 è ina bova ida a val sin la via dal Pass dal Flüela. La polizia ha stuì serrar per pliras uras la via tranter Tavau e Susch en omaduas direcziuns. Plinavant è ina dunna sin in moto sa blessada levamain. Quai pervia d’in crap ch’è vegnì a val.

Scuol

Plinavant han pliras bovas procurà per donns ed impediments en la vischinanza da Scuol. En spezial è la val laterala Val S-charl pertutgada.

Val Tumleastga

Sonda saira suenter las 20 uras è vegni giuadora crappa tranter Almens e Scharans en Val Tumleastga. L’uffizi forestal ha stimà la quantitad da crappa ch’è ida a val sin 10’000 enfin 15’000 meters cubic. Ord motivs da segirtad èn tut las sendas en questa regiun vegnidas serradas. Tutgà da crappa n’è dentant nagin vegnì.

Stampa

Era ord da la regiun da Stampa ha la polizia chantunala survegnì annunzias da bovas sonda saira suenter las 21 uras. Ina bova ha cuvrì la via principala da Stampa en il territori da La Palü. E quai sin ina lunghezza da bun 100 meters. In auto parcà e vegnì donnegià. La via è stada serrada enfin dumengia la bun’ura..

Zernez

Er la regiun tranter Ova da Spin e La Drossa a Zernez è pertutgada da las malauras. La via dal Fuorn è stada bloccada e cuvrida en plirs lieus. Ella è dentant puspè averta dapi dumengia la bun’ura.

