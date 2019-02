Suenter la PLD e la PS ha uss er la PPS nominà sias candidatas e ses candidats per las elecziuns en il cussegl naziunal da l'atun. La finamira è, che Heinz Brand e Magdalena Martullo-Blocher vegnan reelegids e pon uschia defender lur sez. Per dumagnar quai sto la partida cuntanscher radund 30 pertschient da la quota d'electurs. Heinz Brand parta sia glista cun Valérie Favre Accola, Roman Hug, Ronny Krättli e Hanueli Salis. Magdalena Martullo-Blocher vegn accumpagnada da Livio Zanolari, Thomas Roffler, Gian Marco Tomaschett e Peter Kamber. Anc betg tradì en il rom da la nominaziun ha la PPS, cun tge candidat ubain tge candidata ch'ella less cumbatter per in sez en il cussegl dals chantuns.

