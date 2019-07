Er tar la construcziun auta hai da in augment da las investiziuns en il Grischun. Tenor las cifras provisoricas da l'Uffizi federal per statistica per var 3%. Insumma è vegnì investì in bun tant dapli en il Grischun, tant dal maun public sco er da privats. Il chantun ha cunzunt investì dapli en lavurs da mantegniment.

Er en l'entira Svizra èn las investiziuns s'augmentadas. Tar la construcziun bassa per 5% e tar la construcziun auta per var 1%.

La grafica suandanta da l'Uffizi federal per statistica mussa il svilup da questas expensas dapi l'onn 1980:

Legenda: Expensas tenor lavurs da construcziun Il 2018 è vegnì investì il pli bler per lavurs da reconstrucziun, renovaziun e disfatgas. Uffizi federal per statistica

Daners privats e publics vegnan investids auter

Chantuns e Confederaziun han investì dapli en projects novs. Là èn las investiziuns creschidas per 3,6%. Tar las renovaziuns e restructuraziuns però è il plus però be tar 1,4%.

Patruns da construcziun privats percunter han investì bunamain 5% dapli per projects da renovaziun e reconstrucziun. En projects novs però be 0,1% dapli cumpareglià cun l'onn 2017.

