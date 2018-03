Ils impressaris grischuns guardan enavos sin in bun onn en la construcziun bassa ed auta. Quai dentant sin basa d'effects spezials e cun grondas differenzas regiunalas.

Ils impressaris grischuns èn cuntents cun il 2017. La construcziun auta haja profità da projects gronds dal maun public e d'effects extraordinaris – quai dentant cun grondas differenzas regiunalas. Ina gronda dumonda da bajegiar hai surtut dà en il Grischun dal Nord. Tar la construcziun bassa hajan ina giada dapli investiziuns dal maun public gidà a tegnair la svieuta, scriva l'uniun dals impressaris grischuns.

Uschia han ils impressaris en il Grischun era augmentà per 3,4% lur dumber da collavuraturs sin totalmain 5'100 per la fin da zercladur dal 2017. Er las entradas d'incumbensas ed il volumen da construcziun mussan medemamain svilups positivs per l'onn passà.

Per quest'onn quinta l'uniun dals impressaris grischuns però cun temps pli aspers. I dettia bleras abitaziuns vidas e paucs permiss da bajegiar per la construcziun auta.

