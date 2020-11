Tenor differents rapports da medias era Grichting in dals responsabels principals daco ch’ils canonis n’èn betg entrads il glindesdi en discussiun per in nov uvestg. Martin Grichting tutga tar ils spirituals conservativs. Er in insider ha ditg envers RTR, che la part conservativa na vuleva betg decider davart in nov uvestg.

Per Felix Caduff na saja betg en urden, ch'il capitel catedral desista da ses privilegi d'eleger sez in nov uvestg. Per las persunas cun pensar democratic entaifer la baselgia catolica, saja quai «in affrunt nunacceptabel». Perquai pretenda il president da la sinoda dal chantun Turitg, che Grichting sa retira.

Ord l'archiv

L'uvestgieu da Cuira è en in stadi desolat. Quai manegia Mariano Tschuor, enconuschider da la baselgia catolica. Sco el ha ditg mardi envers RTR, haja el schon avant l'inscunter dals 22 canonis quintà cun ina sort «eclat».