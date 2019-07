Per evitar malenclegientschas datti da nov tschintg prospects cun tips e trics per hoteliers indigens ed osps da terras or dal ost. Quels tips duajan evitar malenclegientschas tranter differentas culturas.

En Svizra duessan vegnir dapli turists dals Stadis Arabs, da la China, da la Russia e da l’India. Questas terras èn numnadamain las fieras e las terras che creschan en il mument il pli fitg. Per gronda part han quests giasts dentant autras religiuns, reglas, usits e modas da viver, di Andreas Züllig, president da hotelleriesuisse.

Per evitar malempernaivladads e malenclegientschas porschan Svizra Turissem e hotelleriesuisse da nov broschuras tut spezialas:

Broschuras per collavuraturs che lavuran en il turissem e che duessan chapir las tradiziuns dals turists.

Broschuras per ils turists che duessan savair co nus vivain en Svizra.

En il mument existan questas broschuras per giasts or dals Stadis Arabs sco era per giasts gidieus. Sin fin da l'onn duessi alura anc dar broschuras per turists da l’India, da la China e da la Russia. Quai munta ch'ils turistichers ston s'adattar als osps, sch'els vulessan ch’i vegnan en lur regiuns.

Andreas Züllig ch’è sez hotelier sa ord atgna experientscha, ch'ins survegn novs osps cun porscher ad els in sentiment da chasa. Ils tips e trics ch'ins chatta en questas broschuras, decleran fitg bain las tradiziuns ed ils rituals che sa differenzieschan da nossa cultura. Quai saja pitschnas chaussas che portian bler, manegia Züllig.

La Svizra sco era il Grischun vulan ils proxims onns metter anc dapli paisa sin giasts ord terras sco la China, l'India, ils Stadis Arabs e la Russia. Questas broschuras duessan promover il contact intercultural.

Las differentas broschuras chattais vus qua:

Broschura per giasts or da Stadis Arabs Broschura tips e trics da cumportament (1) , Telechargiar la datoteca

Broschura per giasts gidieus Broschura tips e trics da cumportament (2) , Telechargiar la datoteca

