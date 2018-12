Sulet ina proposta per midar il budget hai dà mardi avantmezdi, quella han deputads e deputads dentant refusà. Il deputà Roman Hug (PPS) vuleva stritgar 72'000 francs previs per finanziar la co-direcziun dal Museum d'art dal Grischun. El ha crititgà ch'ils problems organisatorics dal museum vegnian schliads enten stgaffir dapli plazzas e dapli custs.

Era en la cumissiun da gestiun hajan las finanzas dal Museum d'art dà da discutar, ha ditg il president Simi Valär (PLD). Da stritgar ils daners saja dentant la faussa via. Il cusseglier guvernativ Martin Jäger (PS) è sa dustà cun pais e mauns: La co-direcziun saja ina buna schliaziun ed il museum haja adina dapli exposiziuns e visitaders.

Program da spargn GEA u NA?

La gronda dumonda è dentant stada: Dovra il Grischun in program da spargn? Surtut la Partida liberaldemocratica (PLD) ha plazzà sia critica: La regenza haja empermess in program da distgargia per in equiliber da las finanzas - il parlament spetgia dentant anc adina sin quest. Per la PLD èsi massa ristgà da sa laschar sin la gulivaziun da finanzas ed ils pajaments da la Banca naziunala.

Sche vus na vulais betg numnar el program da spargn, lura numnai el program da fitness ubain program da distgargia. Impurtant è che nus fetschian insatge.

Las ulteriuras partidas na vesan dentant nagina raschun dad instradar in program da spargn. La ristga da perder la controlla da las finanzas na saja betg dada. Quai impedeschia la limita da deficit da 50 milliuns francs ch’il Cussegl grond ha gì ordinà.

La ministra da finanzas Barbara Janom Steiner ha accentuà che la situaziun finanziala dal chantun saja solida e ch'i na dovria nagin program da spargn e ch'in tal n'avessia era nagina schanza.

I na dat nagina maioritad per in program da spargn.

Budget prevesa deficit da 34 milliuns francs

Il deficit budgetà per il chantun surpassa quel da l’onn passà per 11 milliuns francs. Tar las investiziuns resta la regenza tar sia politica offensiva dals ultims onns. Las investiziuns bruttas cuntanschan cun 446 milliuns francs in record. Milliuns ch’èn surtut previs per projects da construcziun auta (nova praschun a Cazas, nov center administrativ Sinergia). Sco era per il traffic public e la promoziun da l’economia.

