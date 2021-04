Bun onn per la Repower – malgrà corona

Il concern d'energia grischun Repower ha augmentà il 2020 il gudogn operativ (EBIT) per 18% sin 77 milliuns. Il gudogn da gruppa è perencunter ì enavos per 18%, sin 41 milliuns francs.

Motiv per gudogn operativ è l'energia regenerabla en l'Italia

La prestaziun obligatorica (Regelenergie) è stà il motiv principal per il plus da 18%. Quell'energia è stada il 2020 il grond trumf da la Repower.

Per metter a lieu: L' Italia vul far ina gronda midada sin energia regenerabla. Pli blers indrezs da vent e fotovoltaic ch'ins ha e pli inconstanta che l'ectricitad vegn producida. I dovra numnadamain vent ni sulegl per producir energia. Aschia saja pli grev da prognosticar con electricitad ch'i dat.

Cun la Regelenergie saja pussaivel da gulivar la producziun d'energia, declera il CEO Roland Leuenberger. L'onn passà hajan ins pudì vender blera da questa energia en l'Italia.

Producì pli pauca energia che l'onn avant

L'onn passà ha la Repower producì passa 2'951 milliuns uras kilowatt energia. Quai èn 14% damain che l'onn avant. Pervi da pli nauschas cundiziuns da vent en l'Italia saja la producziun d'energia da vent sa reducida, entant che quella dad aua saja creschida pervi da surproporziunalmain blera plievgia ils mais da zercladur, fanadur ed october.