Sco la Repower scriva, hajan els fatg in resultat operativ da 35 milliuns francs. Quai correspunda a 4,7% dapli che l’onn avant. Er tar la prestaziun totala ha la Repower fatg cun 2,1 milliardas in plus da 13,2%.

Ina raschun per il bun resultat è l’Italia. Sin quai martgà sajan ils novs champs sa sviluppads bain. Per exempel hajan ins pudì extender la purschida en l’electromobilitad. Plinavant haja la Repower introducì novs servetschs.

Problems tecnics a Teverola

Il resultat è cun quai meglier che quintà suenter l’emprima mesadad da l’onn. Là ha la Repower anc gì in mender resultat. Quai tranter auter pervi da l’ovra electrica cumbinada cun gas Teverola che ha gì in defect tecnic e n’ha betg producì per plirs mais. Durant la segunda mesadad sajan ils problems dentant stads schliads e l’ovra haja funcziunà senza problems. Plinavant è il pretsch per l’energia creschì, quai che ha er contribuì al bun resultat.

Emprima dividenda dapi 2013

Sin basa dals gudogns stabils da l’interpresa propona il cussegl d’administraziun per l’emprima gidada dapi il 2013 puspè ina dividenda da 50 raps per aczia.

Trend positiv duai cuntinuar

Las bunas cifras da l'onn 2018 duajan quest onn anc ina giada vegnir surpassadas. Per quai tschantschan trais facturs:

pretschs d'electricitad favuraivels

fiera en l'Italia empermetta success

nova strategia da fatschenta porta emprims fritgs

Schegea che la Repower mira cun optimissem en il futur dat i dentant er ina chaussa che fa studegiar ils responsabels:

La cunvegna da l'electricitad cun l'UE è da gronda impurtanza per l'entira industria d'energia en la Svizra, era per la Repower.

Sch'i na vegniss betg tar ina cunvegna fiss i pussaivel che la Repower vegniss sclausa ord fieras. Quai fiss problematic: I duvrass contracts bilaterals cun ils pajais e tut vegniss pli cumplitgà.

