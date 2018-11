Il Grischun sco exempel per auters chantuns – il model grischun per integrar fugitivs en il martgà da lavur ha success e duai vegnir adoptà era en auters chantuns. Quai ha constatà la scol’auta da Lucerna che ha examinà il model grischun.

Bunas notas per l’integraziun professiunala da fugitivs grischuna

Pli che 80 pertschient da las persunas ch’èn sa participadas al model grischun, hajan silsuenter cumenzà ina plazza u in emprendissadi, ha communitgà la scol’auta da Lucerna. I saja in’istorgia da success e vitiers anc ina via favuraivla.

Dapli integraziun en il mund da lavur

La Confederaziun ed ils chantuns vulan accelerar l’integraziun da fugitivs e da persunas prendidas si provisoricamain. Davent dal matg 2019 duai la pauschala d’integraziun als chantuns perquai vegnida auzada per il traidubel. Uschia duess la situaziun vegnir meglierada, che fugitivs gudognan bler main savens lur paun da mintgadi cun lavur che l’ulteriura populaziun.

Il model grischun ha ina macla

Il model grischun ha sco mira in’integraziun directa en il martgà da lavur, enstagl da far programs d’occupaziun. Uschia pon ils participants rimnar durant in onn e mez experientschas professiunalas en in’interpresa. Il pitschen dumber da participants dentant na lubeschia dentant betg in facit cler dal project da pilot, scriva la scol’auta da Lucerna. Sulet 57 persunas èn numnadamain stadas involvidas.

