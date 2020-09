Perfin per experts, per medis e psichiaters n'èsi betg simpel d'explitgar, tge ch'in burnout è. Michael Pfaff è schefmedi da la Clinica Holistica Engiadina a Susch. El di:

Jau di adina als pazients: Il burnout è in stil da viver. In stil da viver, nua ch'jau dovrel a lunga vista dapli energia che quai che jau hai.

Quai vul dir: Ins lavura dapli e pli fitg che quai ch'ins po atgnamain. Ins è mintga saira ars ora. Sch'ina persuna viva memia ditg ina tala vita, sche lu sto questa persuna quintar cun consequenzas per la sanadad. Tut tenor en furma d'in burnout.

Furmas din burnout

Il burnout na saja betg ina diagnosa sco stadi final, declera Michael Pfaff. I saja in svilup sur in pli lung temp. Uschia po lura in burnout era avair differentas furmas, sco per exempel diabetes, infarct dal cor u in culp dal tscharvè.

Sintoms per in burnout

Sien malruassaivla

Inquietezza interna

Esser agità, stressà, sensibel, gnervus ed agressiv

Problems corporals (p.ex. cun il magun u la schanuglia)

Trasora esser stanchel

Adatg: mintga persuna reagescha auter e perquai èn era ils sintoms tar mintgin individuals. Ma l'impurtant è da prender sez l'iniziativa ed ir baud avunda per agid.