Legenda: Alois Vinzens surpiglia il timun da la Bus e Service SA. Keystone

Ils 31 d'october vegn surdada la batgetta. Lura chala il president dal cussegl d'administraziun da la Bus e Service SA, Erwin Rutishauser e surdat ses post ad Alois Vinzens. El surpiglia il prim da november 2019 suenter ch'el ha pudì serrar giu sia lavur sco CEO da la Banca Chantunala Grischuna.

Er elegì da nov en il cussegl d'administraziun è Matthias Keller, il directur da l'interpresa da transports Glattal en l'aglomeraziun da Turitg. Ils ulteriurs commembers dal cussegl, Peter Maurer, Dr. Severin Riedi, Leta Steck-Rauch ed Oliver Vaterlaus èn vegnids confermads da la radunanza generala per in'ulteriura perioda d'uffizi da trais onns.

Passa 75'000 giadas Maraton da skis Engiadinais

En tut ha la Bus e Service SA pudì beneventar l'onn passà 8,75 milliuns giasts en lur bus. Quai èn 2,5% pli pauc che l'onn avant. Raschun è ch'il campiunadi mundial da skis il 2017 aveva chaschunà fitg autas cifras l'onn avant. En tut ha la flotta da bus fatg il 2018 passa 3,1 milliuns kilometers, quai fissan 75'000 giadas la distanza dal Maraton da skis Engiadinais. Per il quint è resultà in plus da 116'934 francs.

Legenda: Ils Bus da Cuira vegnan gestiunads da la Bus e Service SA. Keystone

Stabilitad e dinamica

Vinavant scriva la Bus e Service SA en sia communicaziun ch'i hajan dumagnà in crap da miglia durant il 2018. Il november ha l'interpresa pudì elavurar in nov contract da lavur per la firma ensemen cun ils partenaris socials. Quest contract è valaivel fin il 2023. Plinavant hajan els pudì prolungar la cunvegna da prestaziun cun la citad da Cuira, per pudair gestiunar enavant ils Bus da Cuira e meglierar la coordinaziun.

Cumprar bigliets ed abunaments cun SwissPass

Pli cumadaivel vegnia en avegnir era da cumprar bigliets ed abunaments. Quai pon ins uss far online sur il portal dal Bus da Cuira e Bus d'Engiadina. Plinavant pon ins uss arcunar abunaments er a moda cumadaivla sin il SwissPass.

Flugbus e collavuraziun en Engiadina

Cun il Flugbus, per pudair viagiar da Cuira fin l'eroport da Turitg, haja l'interpresa pudì lantschar in nov product ch'empermettia success. In ulteriur exempel per in bun project saja la collavuraziun en Engiadina cun la colliaziun da las lingias 3 ed 8 tranter ils bus locals da San Murezzan e Bus Engiadina. In terz dapli persunas hajan fatg diever da la purschida.

