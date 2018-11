La giuria da l'organisaziun Graubünden Holz lauda l'edifizi perquai che la construcziun cun lain massiv e betg cun laina collada saja insatge ch'ins vesia pli e pli pauc. I dovri l'inschign dil scrinari per talas construcziuns – en il cas da Trun sajan quai las interpresas Daniel Maissen SA e Trazisi Maissen SA.

«Vanzet» da Ramon Zangger da Samedan

Il segund rang va a la collecziun da mobiglias «Vanzet» da Ramon Zangger da Samedan. Persvas han sias mobiglias ord da vanzadiras da schember ch'èn surtratgas cun palpiri d'aluminium da maniera che be ils urs èn visiblamain en lain.

«Raiffeisen Arena Crap Gries» da la Coray Holzbau SA da Glion

Per il terz rang è sa qualifitgà il stadion da ballape da Schluein Glion, la «Raiffeisen Arena Crap Gries». La giuria lauda la simpladad e robustadad da quest stadion che regordia in zic vi dad in tempel giapunais. Per questa construcziun da lain e la «Coray Holzbau» SA da Glion responsabla.

L'organisaziun Graubünden Holz ha selecziunà quests trais projects ord da 54 lavurs grischunas, ch'èn vegnidas inoltradas per il premi Lignum 2018. Tar quest premi Svizzer da lain aveva il campadi Ogna gia fatg il terz rang.

