Cun metter sin il chau stereotips vul la campagna nova dal post chantunal per l'egualitad da schanzas dad um e dunna sensibilisar per la tematica. Pia vuleva. Paucs dis suenter il start, vegnan ils placats demontads. La culpa: Las elecziuns.

Cussegliera naziunala Silva Semadeni guarda ballape cun ina biera en maun – il deputà en il Cussegl grond Andri Perl fa ora cun il fier. E gist tals placats vegnan ussa demontads u cuvrids. La raschun: Placats cun persunas che candideschan la stad per las elecziuns en il Cussegl grond – Andri Perl e Silvia Hofmann da la Partida socialdemocratica – sajan problematics. La campagna fetschia indirect reclama per il cumbat electoral, e quai essend finanziads cun daners dal chantun.

Betg realisà ch'i pudess esser reclama

La reacziun: I na saja betg stà l'intenziun da far reclama per insatgi, di Andrea Stadler da la chasa da dunnas da Cuira che porta la campagna ensemen cun il post da stab per l'egualitad da schanzas. Danunder che la renfatscha vegn na vul Stadler però betg tradir. En mintga cas vulan ils responsabels per la campagna restituir ils daners dal chantun.

La campagna n'è però betg stritgada. Problematic saja quai mo en ils circuls, nua che las persunas possian era vegnir elegidas.

