Il campar selvadi è uschè ina chaussa. Per l'ina datti quels che campeschan cun la tenda en la natira, per l'autra datti quels che sa platgan cun lur busin a l'ur da la via. En general èsi betg lubì en il chantun Grischun da campar selvadi. (Singulas excepziuns datti: per exempel sur il cunfin da guaud en las muntognas sch'ins n'è betg en ina gruppa u sin ina parcella d'ina persuna privata cun la permissiun da quella.) La responsabladad da far controllas davart il campar selvadi giascha en ils mauns da las vischnancas.

Problematica fecalias al Pass dal Flüela?

Sin il Pass dal Flüela haja blers campers e busins pitschens che fetschian là ina pausa d'ina notg. Problems chaschunian cunzunt ils campaders selvadis cun busins pitschens che n'han nagina tualetta:

Els fan lur fatschenta davos in crap e laschan alura las fecalias gist al lieu.

Las vischnancas che fissan responsablas per la controlla da la via vers il pass – Zernez dad ina e Tavau da l'autra vart – na vesan la situaziun betg uschè dramatica:

Per il mument na datti betg in problem. Ins sto dentant schon mirar che campaders selvadis na sa derasan betg.

La polizia chantunala fa bleras controllas sin la via vers il Pass dal Flüela e din als campaders selvadis ch'els duajan ir sin in campadi uffizial cun il busin.

Vischnancas paran d'avair sut controlla

Era las vischnancas turisticas da Vaz e Flem han questa stad dapli campers sin lur campadis ed era dapli campaders selvadis. Problems cun restanzas da ruments u fecalias na dettia dentant betg pli gronds. I vegnia simplamain controllà da la polizia communala e visà ils tals cun busins sin plazs scumandads ch'i ston bandunar il lieu. Era a Scuol vegnia fatg controllas rigurusas e là hajan ins bain inqual giada stuì dar multas. Tenor il president da vischnanca Christian Fanzun laschan intgins bain enavos ina «portgaria».

En mintga cas hai en las vischnancas grischunas pli blers campaders ch'ils onns passads. Uschia èn era pli blers campaders selvadis da chattar. En general han las vischnancas dentant sut controlla la situaziun.