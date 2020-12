Daniela Demarmels ha 50 onns, trais uffants creschids da tranter 20 e 30 onns, e l'um ha ella pers l'onn 2006. Ella abitescha a Danis, deva scola e lavura uss sin il secretariat da la plazza da golf a Breil. Vitiers è ella artista, ha in agen atelier per ses maletgs e sias sculpturas, e viva dapi il matg passà cun la diagnosa da cancer. Dentant:

Uss vai bain cun mai, jau hai gì ina chemoterapia ed ina operaziun ed il proxim pass è la radiaziun.

La diagnosa, in schoc

Malgrà che Daniela Demarmels ha savì ch'ella possia sco gia sia mamma e sia sora survegnir cancer dal sain – è la diagnosa stada in grond schoc. In schoc «che tira davent ad ins il palantschieu sut ils pais ed ins sa dumonda, surviv'jau quai».

E lura ha la malsogna bittà sin il chau l'entir mintgadi da Daniela Demarmels – ir dad in medi tar tschel, betg pli pudair lavurar, far chemoterapia. E quella saja stada fitg strentga – per il corp dentant cunzunt era per la morala. «Quai cumenza cun il corp che na po simplamain betg pli funcziunar sco avant, e pli pauc ch'ins po far e mender che quai va era cun la morala.»

Restar positiva

Uss è Daniela Demarmels libra da cancer e cumenza proximamain la radiaziun, ella è dentant fitg positiva ed haja emprendì durant il temp da la malsogna «da betg dar si».

Ses tip per autras dunnas che survegnan la diagnosa cancer è: «Betg leger en l'internet. Mintga dunna ha auter cancer e quai ch'ins legia en l'internet fa propi tema.» Ed in ulteriur tip: Prender mintga di sco el vegn.