Canortas en il Grischun - Dapli tgiraders ch'uffants en las canortas

Las canortas en il Grischun han in toc pli paucs uffants che normalmain. A Valbella sajan en il mument mo la mesadad dals 23 uffants en la canorta. Sumegliant è la situaziun a Cuira, Domat e Zuoz. En l’Engiadina'Ota sajan perfin be in quart dals 100 plazs en las canortas occupads.